К 100-летию органов ЗАГС в Великом Новгороде откроют Дворец бракосочетания

Великий Новгород, , 12:16 — REGNUM В Великом Новгороде к 100-летнему юбилею органов ЗАГС откроется Дворец бракосочетания, который планируется разместить в особняке на улице Тихвинской, недалеко от памятника святым благоверным князьям Муромским Петру и Февронии, покровителям семьи и брака. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета ЗАГС и ООДМС Новгородской области.

По словам пресс-секретаря комитета Ирины Самусовой, уже готовы эскизные проекты фасада будущего дворца и зала торжественных регистраций. Отметим, что здание на улице Тихвинской, дом 11/16 — 1912 года постройки, объект культурного наследия регионального значения. До революции 1917 года здесь размещалось офицерское собрание 22-й артиллерийской бригады. В последние годы там находилась клиентская служба регионального управления Пенсионного фонда России, которая теперь переведена в новое помещение — в здание по улице Великой, 10.

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Напомним, 100-летний юбилей органов ЗАГС России будет отмечаться в декабре 2017 года. В числе мероприятий запланированы выставки, посвященных истории органов ЗАГС Новгородской области, конкурсы, лекции в образовательных учреждениях, концерты и многое другое. Торжества в Великом Новгороде с открытием Дворца бракосочетаний запланированы на 18 декабря 2017 года.