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Самарские офтальмологи предупреждают: пробка от шампанского летит 40 км/ч

Общество
В Самаре в новогодние праздники отделение экстренной офтальмологической помощи СОКОБ имени Т. И. Ерошевского работает ежедневно в круглосуточном режиме, заявил региональный Минздрав
Шампанское
Иллюстрация: Pourplanit.com
Шампанское

Самара, 29 Декабря 2016, 12:07 — REGNUM  Сравнительная статистика данных «глазного травмпункта» за последние три года показывает, что чаще всего пациенты получают травмы из-за собственной невнимательности и беспечности. Ежегодно в период новогодних каникул увеличивается число пациентов отделения экстренной офтальмологической помощи больницы имени Т. И. Ерошевского, сообщили ИА REGNUM в Минздраве области.

Например, год назад за срочной помощью к офтальмологам с «новогодними» травмами глаз обратились 17 пациентов. Большая часть из них получила легкие повреждения глаз от попадания елочных иголок и искр бенгальских огней (в 2014-м таких пациентов было пятеро). «Но, к сожалению, снова не обошлось и без серьезных травм: от «удара» пробкой шампанского пострадало 3 человека, от ожогов, полученных при зажигании фейерверка, — 2 человека. Виной тому неосторожность жителей при обращении с традиционными новогодними атрибутами: праздничными фейерверками, хлопушками, петардами и т.п.», — отмечают специалисты.

Взрыв петарды, ожог от новогоднего салюта могут обернуться сильнейшей травмой глаза, которая может привести к потере зрения, такие же последствия могут быть и при попадании пробки от шампанского в глаз (скорость полета которой — от 40 км/ч). Один миг, одно мгновение может стоить потери зрения. Соблюдая простые меры предосторожности, вы сохраните свое здоровье и здоровье своих близких, обращают внимание врачи.

«Будьте внимательны и осторожны, следуйте инструкции и соблюдайте технику безопасности при использовании различных пиротехнических средств: пусть ваш праздник озаряют сверкание бенгальских огней и красочные фейерверки, но будьте аккуратны при обращении с ними и используйте только сертифицированную продукцию. Не «стреляйте» пробкой от шампанского! Необходима простая техника безопасности. Пробку необходимо придерживать. Открывать бутылку с вылетающей пробкой следует, только предупредив всех сидящих за столом об опасности и прикрыв пробку салфеткой или полотенцем. Травма от вылетающей с высокой скоростью пробки может привести к необратимой потере зрения. Будьте осторожны!» — подчеркивают врачи.

В праздничные дни отделение экстренной офтальмологической помощи СОКОБ имени Т. И. Ерошевского (Самара, ул. Ново-Садовая, 158) будет работать ежедневно в круглосуточном режиме. Больница принимает всех пострадавших, без медицинских полисов и направлений! Телефон отделения экстренной офтальмологической помощи ГБУЗ «СОКОБ им.Т. И. Ерошевского» +7(846) 323−00−40.

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