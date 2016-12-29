Более 1200 полицейских обеспечат безопасный Новый год в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Более 1200 сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок в ходе массовых новогодних мероприятий в Санкт-Петербурге. Об этом 29 декабря сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ночь на 1 января полицейские присмотрят за порядком на десяти праздничных площадках города, основными из которых станут Дворцовая площадь, площадки у Гостиного двора и на Малой Конюшенной улице.

«Для безопасности граждан с 9 часов вечера 31 декабря движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, а также движение по Дворцовому проезду, будет закрыто для общественного транспорта и автомобилей», — предупредили в петербургской полиции.

Одновременно жителям города и его гостям напомнили, что во время проведения праздничных мероприятий на Дворцовой площади и прилегающей территории будет запрещена продажа алкогольной продукции и не разрешается использование пиротехнических изделий.

К полицейским, охраняющим праздничные гуляния в Петербурге и Ленобласти, присоединятся и бойцы Росгвардии: более 6 тысяч сотрудников вневедомственной охраны и ОМОНа, которые с недавних пор перешли в состав нового силового ведомства.

«Пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга 29 декабря сообщает о том, что сопровождать празднующих Новый год в центре города будут 230 сотрудников ОМОН. В рождественскую ночь работать будут 120 человек из отряда особого назначения», — информирует «Фонтанка.ру».