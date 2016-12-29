Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»

Киев, , 11:52 — REGNUM Строительство двух десантных катеров «Кентавр», предназначенных для военно-морских сил Украины, заложено на Киевском судостроительном заводе. Об этом сообщается на официальной странице украинских ВМС в соцсети Facebook.

В торжественной церемонии приняли участие высшие военные чины Украины. Как отметил командующий военно-морскими силами Игорь Воронченко, катера имеют «незаурядное значение» для обороноспособности государства.

Однако пользователи оставили негативные комментарии под сообщением о закладке «Кентавров». Так, некоторые отметили, что в выборе предприятия для выполнения оборонного заказа может присутствовать коррупционная составляющая, ведь Киевским судостроительным заводом владеет глава государства Петр Порошенко.

Другие пользователи высмеяли новость, написав, что катера заложили, чтобы «бороздить мировые океаны», и что таким кораблям позавидуют и сомалийские пираты. Катера также назвали «корытами» и отметили, что подобные могут «сварить в любом более или менее живом речпорту».