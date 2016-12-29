Четверг, 29 Декабря 2016 года
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Пять сёл Астраханской области практически отрезаны от внешнего мира

Общество
Дорога до населенных пунктов пришла в полную негодность
Эх, дороги
Иллюстрация: Onf.ru
Эх, дороги

Астрахань, 29 Декабря 2016, 11:40 — REGNUM  Добраться до цивилизации жителям сразу пяти сёл Лиманского района Астраханской области в непогоду становится практически невозможно. Причиной всему разрушенная дорога между селами Бирючья Коса, Забурунное, Рынок, Вышка и Воскресеновка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ 29 декабря, жалобы поступили от местных жителей.

Сельчане жаловались, что из-за плохой дороги их дети не могут посещать школы, также проблематичным становится и получение медицинской помощи.

Также по теме: Больше половины ДТП в Астрахани происходят из-за плохих дорог и чиновников

Качество и безопасность: Астрахань всерьез решила взяться за дороги

Как оказалось, автомобильная дорога регионального значения между упомянутыми населенными пунктами, а также подъезд к селу Бирючья Коса пришли в полную негодность и не отвечают элементарным требованиям безопасности дорожного движения.

Эти отрезки пути представляют собой песчано-глиняную грунтовую дорогу, постоянно размываемую осадками. В непогоду это направление становится непроезжим, и почти 1,7 тыс. сельских жителей остаются отрезанными от внешнего мира.

Есть претензии у жителей села Воскресеновка и к организации транспортного сообщения между их селом, районным центром и Астраханью. По их словам, продукты привозят не по расписанию. Бывают периоды, когда в Воскресеновку не могут завезти даже хлеб, и сельчане голодают. Также не соблюдается и график движения школьного и межмуниципального автобусов, экстренных служб. Больные, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи, подолгу не могут добраться до учреждений здравоохранения.

Обращают внимание сельчане и на безопасность перевозки школьников. Всего в пяти селах Лиманского района насчитывается 47 учащихся. Водители школьных автобусов зачастую разворачиваются уже на выезде из сел, опасаясь опрокидывания транспортного средства.

Негативно на состояние дороги влияет транспортный поток из республик Северного Кавказа, в результате чего основание дороги, несмотря на попытки ее выравнивания, разрушается грузовыми фурами. Иногда автомобили там попросту съезжают с колеи и даже опрокидываются.

В настоящее время письма с просьбой обеспечить дорожное сообщение с селами Забурунное, Рынок, Вышка, Воскресеновка и Бирючья Коса направлены в правительство Астраханской области и прокуратуру региона. Как быстро чиновники приступят к решению проблемы сельчан, покажет время.

Как сообщало ИА REGNUM, непростой путь до областного центра ежедневно вынуждены преодолевать и жители отдаленных микрорайонов Астрахани. Так из-за аварийного состояния Кирикилинского моста более трех лет от кратчайшей дороги до центра Астрахани отрезан микрорайон Астрахань-2. Оставляет желать лучшего и состояние дорожного покрытия на городских окраинах. Также среди проблем — непроходимые тротуары, плохое освещение.

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