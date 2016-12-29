Четверг, 29 Декабря 2016 года
13:04:13 МСК

Необходимо сократить смертность на 200-300 тысяч в год — Топилин

Общество
Сейчас в России ежегодно умирают 1 миллион 900 тысяч граждан

Москва, 29 Декабря 2016, 11:31 — REGNUM  Надо стремиться к сокращению смертности в России еще на 200−300 тысяч в год. Такой показатель поможет сохранить в стране естественный прирост населения. Об этом 29 декабря, заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24».

«По показателям по рождаемости и догнали, и перегнали многие страны Европы. Но, что касается стандартных показателей смертности, то здесь есть к чему стремиться, и мы это все время обсуждаем с коллегами из министерства здравоохранения», — сказал Топилин.

«Сейчас в России умирают 1 миллион 900 тысяч граждан в год. Такой показатель, к которому надо стремиться, и который позволил бы нам в перспективе сохранять естественный прирост, это где-то минус 200−300 (тысяч) сохраненных жизней», — отметил министр, добавив, что «это задача, которую можно выполнить».

Читайте также: Прирост населения в России за 9 месяцев составил более 18 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 9 месяцев 2016 года в целом по Российской Федерации отмечается естественный прирост населения, который составляет 18,1 тыс. человек.

Читайте также: В России материнская смертность достигла исторического минимума

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Демографическая статистика
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Рассматривается около семи версий катастрофы Ту-154 — Минобороны
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Референдуму в Южной Осетии — новую повестку дня! Обращение Э. Д. Кокойты
ЦхинвалЮжная Осетия Референдум о присоединении Южной Осетии к России Политика
NB!
29.12.16
Благополучие республики и бедность людей: экономические итоги Якутии-2016
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
29.12.16
Украинский учёный получил паспорт РФ из рук Дмитрия Рогозина
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Экономика
NB!
29.12.16
Украинцы высмеяли заложенные на заводе Порошенко катера «Кентавр»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Общество
NB!
29.12.16
Ситуация «МИД врёт» — опасна для страны
ЕкатеринбургРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 29 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Максим ИсаевNational Interest: Трампа ждет неприятная правда о Северной Корее
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
Владимир Добрынин «Уходящий год для ЕС был ужасным. Наступающий будет хуже»
МадридИспания Судьба Евросоюза Политика
NB!
29.12.16
Михаил ДемуринКонфликт вокруг ИА REGNUM в Минске: недобросовестность и непрофессионализм
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
29.12.16
Севастополь потерял аэропорт «Бельбек» и деньги
СевастопольРоссия Строительство и развитие инфраструктуры аэропортов Экономика
NB!
29.12.16
«Нефть может сдать позиции»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
Основная фаза поисков на месте крушения Ту-154 завершена
КраснодарРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.12.16
Ашот ПогосянПранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
NB!
29.12.16
Максим ИсаевТрамп столкнется с множеством глобальных угроз — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
29.12.16
«Нефть продолжит восхождение»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
29.12.16
МИД Польши требует «неизвестные записи» разговора в кабине пилота Ту-154
ВаршаваПольша Катастрофа Ту-154 с руководителями Польши под Смоленском Политика
NB!
29.12.16
Дмитрий ТёткинРадио REGNUM. «Четверть часа о высоком». В гостях Сергей Катран
МоскваРоссия Мансарда «Четверть часа о высоком» Культура
NB!
29.12.16
Трамп о санкциях против РФ: Давайте займемся своей жизнью
МайамиСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.12.16
Трамп обсудил с Обамой «гладкую передачу власти»
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
29.12.16
Минобороны РФ о карикатуре Charlie Hebdо: Очередные испражнения на бумагу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
29.12.16
64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка
ПекинКитай Дети Общество
ещё главное