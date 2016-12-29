Необходимо сократить смертность на 200-300 тысяч в год — Топилин

Москва, , 11:31 — REGNUM Надо стремиться к сокращению смертности в России еще на 200−300 тысяч в год. Такой показатель поможет сохранить в стране естественный прирост населения. Об этом 29 декабря, заявил глава Минтруда Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24».

«По показателям по рождаемости и догнали, и перегнали многие страны Европы. Но, что касается стандартных показателей смертности, то здесь есть к чему стремиться, и мы это все время обсуждаем с коллегами из министерства здравоохранения», — сказал Топилин.

«Сейчас в России умирают 1 миллион 900 тысяч граждан в год. Такой показатель, к которому надо стремиться, и который позволил бы нам в перспективе сохранять естественный прирост, это где-то минус 200−300 (тысяч) сохраненных жизней», — отметил министр, добавив, что «это задача, которую можно выполнить».

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 9 месяцев 2016 года в целом по Российской Федерации отмечается естественный прирост населения, который составляет 18,1 тыс. человек.

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