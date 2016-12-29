Новейшие истребители поступили на вооружение Северного флота

Это уникальные по своим характеристикам машины, которые сочетаю т в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя

Мурманск, , 11:28 — REGNUM

Авиацию Северного флота пополнили новейшие истребители Су-30СМ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе флота.

«Два Су-30СМ войдут в состав отдельного корабельного истребительного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота, — пояснил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. — Это уникальная по своим характеристикам машина, которая сочетает в себе качества бомбардировщика, штурмовика и истребителя, способного справляться с рядом боевых задач, уничтожать наземные, надводные и воздушные цели. Самолёт имеет двойной экипаж, в котором помимо пилота предусмотрен и штурман. По сравнению с другими моделями истребителей, у данного самолёта значительно увеличен радиус полёта, что расширяет возможности применения».

Как отметил представитель флота, двухместный многофункциональный сверхманевренный истребитель Су-30СМ с двигателями изменяемого вектора тяги был принят на вооружение в 2012 году. Это один из самых современных боевых самолетов Вооружённых сил России. Су-30СМ весит 25 тонн, способен нести более 10 тонн ракет и бомб на 12 узлах подвески.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году, который стартовал в Вооружённых силах России 1 декабря, командование заявило о намерении флота продолжить освоение Арктики.

В 2016 учебном году экипажи кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота совершили более 30 дальних походов, совершенствовали морскую выучку в условиях арктических морей и в других районах Мирового океана.

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