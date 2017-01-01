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Приморье в 2016 году посетили полмиллиона интуристов

Общество
К жителям Китая и Южной Кореи постепенно присоединяются приезжие из Австралии и Европы
Туристы
LisaRedfern
Туристы

Владивосток, 1 Января 2017, 11:14 — REGNUM  Приморский край в прошлом году посетили 3 миллиона туристов, из них на иностранных граждан приходится полмиллиона человека, ещё 2,5 миллиона — россияне. Такие цифры озвучил директор регионального департамента туризма Константин Шестаков. По его словам, по сравнению с 2015 годом турпоток увеличился практически на 1 миллион, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Традиционно Приморье является лидером по количеству туристов на Дальнем Востоке, аккумулируя более 70% от общего объёма турпотока», — прокомментировал чиновник.

Среди интуристов наибольшее число приходится на Китайскую Народную Республику и Республику Корея — полмиллиона человек, их которых 350 тысяч человек — гости из Поднебесной. Туристический поток из этих двух стран продемонстрировал динамичный рост, превысивший 60%.

Рост турпотока по соглашению о безвизовом обмене туристическими группами из Китая составил почти 68%, из Кореи — 60%.

Вместе с тем определённый рост показал турпоток из стран Европы и Австралии. Константин Шестаков добавил, что это уже не единичные случаи, а понятная тенденция, однако конкретных цифр не привёл.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке предприниматели, которые займутся развитием туристической отрасли, смогут рассчитывать на финансовую помощь из бюджета края. По распоряжению губернатора Владимира Илюхина, региональное агентство предпринимательства уже приступило к разработке новой меры поддержки. Размер субсидии может составить около 3 миллионов рублей.

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Туризм
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