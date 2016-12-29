В Железнодорожном подвели двухлетние итоги объединения с Балашихой

Балашиха, Московская область, , 11:39 — REGNUM В результате слияния в один городской округ с Балашихой жители Железнодорожного ощутили себя полностью брошенными, город не убирается, до органов местной власти не добраться, в очереди на жилье жители города оказались на последних строчках списка. Об этом 29 декабря заявила корреспонденту ИА REGNUM активист общественного движения «За Железнодорожный!» Вера Горбунова.

25 декабря жители объединенного в рамках административной реформы подмосковного города Железнодорожный провели митинг, на котором подвели неутешительные на их взгляд итоги преобразования. Обобщив высказывания земляков, Горбунова отметила, что многие считают территорию упраздненного города «брошенной», отмечают значительное ухудшение уборки улиц. Чему есть и официальное подтверждение. В рейтинге Госадмтехнадзора Московской области городской округ Балашиха находится на последнем месте среди городов с населением свыше 100 тысяч.

Еще большую проблему, особенно у людей в возрасте, вызывает необходимость для оформления документов совершать поездки в центр Балашихи (в частности, к судебным приставам, в прокуратуру). Это же касается и участия жителей в мероприятиях, которые определяют дальнейшую судьбу городского округа, в частности, в публичных слушаниях, которые обычно проводятся в здании администрации или МФЦ, расположенных в центре Балашихи. Для участия в мероприятиях жители микрорайонов, расположенных на территории Железнодорожного, вынуждены тратить на дорогу не менее 1,5 часов в один конец при условии, что общественный транспорт «не заставит себя долго ждать» и не «застрянет» в пробке.

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Но наиболее болезненно реформа сказалась на очередниках, поскольку при совмещении очередей на жилье, земельные участки для многодетных семей и в детские сады некоторые жители Железнодорожного оказались по неясным причинам «отброшены» от начала очереди (известен случай увеличения порядкового номера очередности на 100 позиций), также проявляется неразбериха с адресной системой.

Не меньшее негодование граждан вызывает и то, что до сих пор не утверждены Генплан и ПЗЗ городского округа Балашиха, чем пользуются нечистоплотные дельцы. В отсутствие этих документов, на годы вперед определяющих развитие округа, совершаются сомнительные сделки по выдаче разрешений на новое строительство, в интересах застройщиков корректируются проекты планировки территорий, проявляется поразительная «мягкотелость» в отношении инвесторов, не выполнивших свои обязательства.

Совет депутатов, численность которого в расчете на одного избирателя, сократилась примерно в полтора раза для жителей бывшей Балашихи и в три раза для жителей бывшего Железнодорожного, явно не справляется со своими функциями представительного органа местного самоуправления. Ярчайшим примером безответственности депутатов является его решение от 02.11.2016 года № 02/31 «О согласовании предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», которым открывается «зеленая улица» безудержному росту тарифов на коммунальные услуги. Данный муниципальный нормативно-правовой акт допускает рост платежей за коммунальные услуги в городском округе Балашиха на уровне 25,1%.

Также стоит отметить и тот правовой нигилизм местных властей, с которым столкнулись жители Железнодорожного, уверенные в том, что все мы живем в правовом государстве, граждане, которого имеют право на свободное волеизъявление своего мнения.

«Видимо понимая, какую негативную оценку дадут реформе жители, местные власти постарались сорвать митинг», — подчеркнула патриот Железнодорожного.

Администрация пустила в ход все имеющиеся законодательные и силовые инструменты, только бы не допустить собрания граждан. Митинг несколько раз пытались перенести в отдаленный микрорайон. Когда эти попытки провалились, граждан попытались дезинформировать о месте его проведения, когда же и это не удалось, мероприятие попытались сорвать организованным по соседству концертом. Не преуспев и в этом, администрация задействовала силовой ресурс.

«Несмотря ни на что, митинг был проведен, его резолюция оглашена и подписана участниками. После завершения митинга организатора А.А. Горячева пригласили для написания пояснений в участковый пункт полиции, где на него был составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.2 (часть 1)», — уточнила активистка.

Обсудив то плачевное состояние, в которое привела город с когда-то профицитным бюджетом, административная реформа, граждане постановили:

Мы обращаемся к Президенту России В.В. Путину с просьбой обеспечить на территории Московской области соблюдение Конституции Российской Федерации в части местного самоуправления.

Мы обращаемся к руководителям фракций в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации с просьбой инициировать обращение в Конституционный Суд, используя ответ Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления на обращение Совета депутатов городского поселения Запрудня.

Мы считаем, что лозунг: «Губернатора Воробьева — в отставку!» наиболее полно выражает отношение населения Московской области к реформе местного самоуправления, проводимой Правительством Московской области.

Мы требуем, чтобы глава городского округа Балашиха Е.И. Жирков провел встречу с жителями бывшего города Железнодорожного, на которой представил отчет о мероприятиях, реализованных на этой территории за два года, прошедших после объединения городских округов Балашиха и Железнодорожный.

Инициативной группой был поднят вопрос о необходимости закрытия полигона ТБО «Кучино», который, несмотря на множественные и неоднократные нарушения законодательства (подтвержденные, в том числе, судом), продолжает функционировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной виток административной реформы еще более обострил и без того напряженную социально-экономическую ситуацию в Московской области. Защищая свое право на достойную жизнь и труд, право самим обустраивать свой быт, подмосковные города и поселки говорят «нет» реформе, которую проводит глава региона Андрей Воробьев.

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