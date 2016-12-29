Посла Южной Кореи во Франции вызвала прокуратура

Сеул, , 11:04 — REGNUM Прокуратура Южной Кореи вызвала посла Республики Корея во Франции Мо Чол Мина в связи с расследованием в отношении администрации президента Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщает 29 декабря Associated Press.

Представители прокуратуры допросят Мо Чол Мина по делу о притеснении деятелей культуры со стороны администрации президента Южной Кореи.

Расследование началось после того, как представители южно-корейского искусства заявили, что был создан так называемый черный список из 9 тыс. деятелей культуры, которые критиковали деятельность администрации Пак Кын Хе.

Актерам, художникам и музыкантам было отказано в финансовой поддержке в рамках государственных программ и запрещено занимать государственные должности, сообщили представители культуры.

Напомним, в период с 2013 по 2014 год должность старшего секретаря Пак Кын Хе в области образования и культуры занимал Мо Чол Мин.

9 декабря парламент Южной Кореи принял решение об импичменте президента Пак Хын Ке, замешанной в «коррупционном скандале», который начался с расследования прокуратурой возможного незаконного участия в государственных делах подруги президента Цой Сун Силь. В течение 180 дней Конституционный суд страны должен принять окончательное решение об импичменте Пак Хын Ке.

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