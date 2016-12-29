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Военнослужащим НОАК запретили пользоваться GPS на смартфонах

Общество
Более 40% военнослужащих регулярно выкладывают в сеть снимки, сделанные на территории военных объектов

Пекин, 29 Декабря 2016, 10:57 — REGNUM  Командование одной из военных баз НОАК в провинции Фуцзянь запретило всем военнослужащим пользоваться приложениями, использующие данные GPS. Данная мера направлена на предотвращение утечек секретной информации в общий доступ.

Решение командования одной из баз запретить солдатам и офицерам использовать GPS на смартфонах было принято вскоре после того, как один из военнослужащих разместил на своей личной странице в одной из китайских социальных сетей маршрут своих пробежек, созданный с помощью специализированного приложения для смартфонов. Часть маршрута проходила по территории закрытого военного комплекса, пишет «Сина синьвэнь».

Запись была удалена вскоре после того, как инцидент получил огласку. Случай также продемонстрировал широкое пренебрежение внутренним правилам, согласно которым использование смартфонов во время службы запрещено.

Расследование инцидента показало, что более 40% военнослужащих регулярно выкладывали в сеть снимки, сделанные на территории военных объектов. В июле 2015 г. Центральный военный совет запретил всем солдатам и офицерам пользоваться смартфонами и прочими мобильными устройствами, однако на практике многие военнослужащие пренебрегли данным запретом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в феврале командование 39 сухопутной армии НОАК выразило беспокойство в связи с потенциальной опасностью, которую представляют приложения для смартфонов.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайским военным могут запретить пользоваться смартфонами

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Армия Китая
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