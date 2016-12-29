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Жительницу Костромы осудили за экстремистские «посиделки» и лекции

Общество
Приговор суда за двухлетнюю пропаганду экстремизма — штраф

Кострома, 29 Декабря 2016, 10:30 — REGNUM  В Костроме 56-летнюю женщину приговорили к штрафу за действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека, группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Костромской области, женщина вела очень активную деятельность.

С 2014 по 2016 год женщина арендовала помещение в областном центре, где устраивала встречи с населением — занятия, лекции и беседы. На всех этих мероприятиях она «осуществляла публичную пропаганду враждебного отношения к лицам, объединенным по признаку принадлежности к одной из национально-этнических групп людей». Как выяснили следователи, на своих мероприятиях она распространяла литературу — книги, брошюры и буклеты, в которых содержатся экстремистские высказывания. Причем некоторые из них распространялись как бесплатно, так и за денежное вознаграждение.

Сама женщина вину в совершении преступления не признала, однако представленных обвинением доказательств стало достаточно для решения суда. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

Читайте ранее в этом сюжете: Костромского студента будут судить за экстремистские посты в соцсети

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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