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Незаконные ёлочные базары растут в Волгограде, как грибы после дождя

Общество
Ежедневно проверяющие составляют до 80 протоколов об административных правоонарушениях
Сосны
Иллюстрация: Volgograd.ru
Сосны

Волгоград, 29 Декабря 2016, 10:29 — REGNUM  В Волгограде, чем ближе Новый год, тем больше предприимчивые бизнесмены и горожане стараются заработать на главном символе праздника — ёлке. Несанкционированные места продажи «зеленых красавиц» появляются тут и там. Рейды по там импровизированным базарам представители администрации Волгограда совместно с сотрудниками правоохранительных органов накануне провели в Краснооктябрьском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра 29 декабря, ежедневно в ходе таких проверок составляется до 80 протоколов об административном правонарушении.

Так, незаконная торговая площадка была выявлена на улице Штеменко. Она расположилась прямо на тротуаре и заняла значительную его часть, мешая пешеходам. Разрешительные документы на организацию торговли хвойными деревьями продавец проверяющим предоставить не смог. Теперь нарушителю придется убрать свой товар, заплатить штраф и привести территорию в надлежащее состояние.

Еще одна точка — елочный базар на пересечении улицы Башкирской и проспекта Металлургов. Здесь торговля елками также велась без соответствующего договора.

Как сообщила заместитель начальника экономического отдела районной администрации Екатерина Чередникова, в Краснооктябрьском районе всего четыре официальных елочных базара — это две точки на ул. им. 39-ой Гвардейской, около торгового комплекса «Северный» и на улице Титова.

Всего же в этом году для торговли хвойными деревьями в Волгограде было предусмотрено 111 временных мест. Продажа елок и сосен в специально отведенных местах в городе разрешена с 1 по 31 декабря.

Добавим, что в преддверии Нового года в Волгоградской области хвойные насаждения взяты под усиленную охрану. Охрана лесных участков, где возможны самовольные рубки, ведется в круглосуточном режиме. По информации регионального комитета лесного хозяйства, пока нарушений не зафиксировано.

Госинспекторы ежедневно несколько раз обходят лесные массивы. Особое внимание направлено на охрану насаждений, окружающих населенные пункты. На дорогах региона дорожно-патрульная служба проверяет автомашины, перевозящие новогодние деревья.

Нарушителям грозит штраф — до четырех тысяч рублей. Кроме того, браконьер обязан возместить и ущерб за каждое срубленное дерево. Таким образом, одна незаконно добытая сосна обойдется в 6,5 тысячи рублей.

Напомним, в этом году лесные хозяйства волгоградского региона подготовили для новогодних праздников порядка 15 тысяч сосен.

Всего на территории Волгоградской области хвойные насаждения занимают 73,3 тысячи гектаров. Самые крупные массивы расположены в Алексеевском, Серафимовичском, Кумылженском районах.

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