Антитеррористическая проверка учреждений Бишкека закончилась провалом

Торгово-развлекательные и учебные заведения киргизской столицы оказались не готовы к возможным террористическим актам

Бишкек, , 10:28 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов столицы Киргизии провели спецмероприятие «Учебный террорист», в ходе которого проверили эффективность работы служб безопасности объектов, являющихся местами массового скопления людей, а также схем оповещения граждан об угрозе теракта. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщила пресс-служба ГУВД города Бишкек.

Милиционеры, изображая условных террористов, оставляли пакеты с муляжами самодельных взрывных устройств в торговых и развлекательных центрах, супермаркетах, а также в главном корпусе Киргизского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры им. Исанова.

Отмечается, что никто из сотрудников охраны, администрации или работников вышеназванных учреждений ни в одном из случаев не отреагировал на подозрительный посторонний предмет, находившийся на их территории, и не пытался досмотреть «террористов».

По итогам проверки были составлены соответствующие акты, проведена разъяснительная работа с охраной вуза и торгово-развлекательных заведений по теме противодействия террористическим угрозам и о необходимости усиления мер безопасности.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что в Сирии, Афганистане и Ираке принимали участие в боевых действиях на стороне террористов свыше 500 граждан Киргизии, из которых порядка 40 вернулись на родину.

Напомним также, что в конце сентября 2016 года спецслужбы республики смогли предотвратить двойной теракт, обезвредив два самодельных взрывных устройства, заложенных террористами возле магазина в Бишкеке.

Отметим, 30 августа 2016 года на посольство Китая в столице Киргизии напал террорист-смертник из группировки «Исламское движение Восточного Туркестана». Преступник заехал на микроавтобусе на территорию диппредставительства, после чего привел в действие мощное самодельное взрывное устройство. В результате теракта пострадали несколько человек из обслуживающего персонала посольства, никто, кроме самого нападавшего, не погиб.