Ночь без отопления — в Екатеринбурге отключили почти сотню домов

Екатеринбург, , 10:10 — REGNUM В Екатеринбурге жители района Эльмаш вечером 28 декабря остались без отопления. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сами горожане.

По данным коммунальщиков, под отключение попали порядка 80−100 домов. Причиной стала авария на тепловых сетях.

Отметим, сейчас в Екатеринбурге относительно комфортная температура воздуха — минус три градуса. Не было серьёзных холодов и вчера, 28 декабря. Напомним, подобная авария уже была на Эльмаше в начале нынешней зимы. Тогда десятки людей остались без отопления при температуре порядка 20 градусов ниже нуля.