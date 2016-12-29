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В Петербурге буднично открылась станция метро «Елизаровская»

Общество
Капитальный ремонт станции продолжался около года
Наземный вестибюль станции «Елизаровская»
Иллюстрация: Metro.spb.ru
Наземный вестибюль станции «Елизаровская»

Санкт-Петербург, 29 Декабря 2016, 10:05 — REGNUM  Станция Петербургского метрополитена «Елизаровская» на третьей («зелёной») линии подземки открылась утром 29 декабря после капитального ремонта, продолжавшегося с 8 февраля 2016 года, почти 11 месяцев. Открытие станции для пассажиров произошло в рабочем режиме, одновременно с началом работы метро, в 05:38.

Как напомнили в пресс-службе метрополитена, за время капремонта с использованием современных композитных материалов полностью восстановлена гидроизоляция наклонного хода станции, отремонтированы эскалаторы, их балюстрада заменена на негорючую.

Вместо торшеров на балюстраде эскалаторов смонтированы энергосберегающие светодиодные светильники, модернизирована систем видеонаблюдения, контроля доступа, проведен комплексный ремонт служебных помещений с оснащением автоматической пожарной сигнализацией.

Над наклонным ходом станции установлено мозаичное панно с видами промышленного Петербурга, ведь станция «Елизаровская» находится на левобережье, которое еще в начале XX века стало промышленно развитой частью города на Неве.

Станция «Елизаровская» на Невско-Василеостровской линии метро была открыта 21 декабря 1970 года в составе участка «Площадь Александра Невского-1» — «Ломоносовская». Свое название она получила по проспекту, возле которого возведена, носящему имя М.Т. Елизарова — первого наркома путей сообщения Советской республики. Ежедневный средний пассажиропоток станции — около 33 тыс. пассажиров на вход и около 34 тыс. — на выход.

Как ожидается, после открытия «Елизаровской» на капремонт в январе 2017 года закроется станция «Лесная» на первой («красной») линии Петербургского метрополитена. Ее ремонт также продлится 11 месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Станцию метро «Елизаровская» в Петербурге откроют после ремонта 29 декабря

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Строительство метрополитена
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