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С 1 января 2017 года киргизстанцы получат доступ к медстрахованию в России

Общество
Российский Минздрав начал готовиться к нововведению два месяца назад

Бишкек, 29 Декабря 2016, 09:25 — REGNUM  Трудовые мигранты из Киргизии получат доступ к обязательному медицинскому страхованию в России начиная с 1 января 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Также этой привилегией смогут воспользоваться работающие на российской территории граждане других стран ЕАЭС — Армении, Белоруссии и Казахстана. «С принятием Россией этого решения десятки тысяч трудящихся из стран Евразийского экономического союза получат доступ к социальным гарантиям наравне с российскими гражданами», — подчеркнула министр ЕЭК Карине Минасян.

В Евразийской экономической комиссии напомнили, что в договоре о ЕАЭС предусмотрено, что социальное обеспечение, за исключением пенсионного, трудящихся из стран Евразийского альянса и членов их семей должно осуществляться на тех же условиях и в том же порядке, что и для граждан государства, в котором они работают.

Также отмечается, что приказ, касающийся изменения правил обязательного медицинского страхования с целью приведения их в соответствие с нормами Евразийского экономического союза, был подписан руководством Министерства здравоохранения Российской Федерации в конце октября 2016 года.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 8 мая 2015 года лидеры стран — участниц Евразийского экономического союза и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписали договор о присоединении Киргизской Республики к ЕАЭС. 12 августа 2015 года была упразднена киргизско-казахстанская таможенная граница, после чего Киргизия стала полноправным членом Евразийского экономического союза.

Напомним, что, по различным данным, от 700 тыс. до 1,2 млн граждан Киргизии работают за рубежом, большинство из них (около 80%) — в России. При этом объем денежных переводов, осуществляемых киргизскими трудовыми мигрантами, составляет не менее $1,5 млрд (91 млрд рублей по текущему курсу) или свыше 30% от ВВП этой среднеазиатской страны.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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