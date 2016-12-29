В Саратовской области мужчина умер, не дождавшись скорой

Прокуратура проводит проверку по факту публикации об этом трагическом случае в СМИ

Саратов, , 09:14 — REGNUM В публикации в СМИ сообщается о том, что в Балаково 26 декабря 2016 года на улице Комарова напротив поликлиники № 1 скончался мужчина. По словам очевидцев, вызвавших скорую помощь, бригада медиков прибыла на место через 40 минут после вызова, а сотрудники поликлиники помощь гражданину не оказали, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Прокуратурой области по публикации информационного портала Балаково «Sutynews» «Смерть в ожидании Скорой помощи. Вопиющий случай на контроле минздрава» дано поручение об организации проверки по факту неоказания гражданину медицинской помощи.

В ходе проверки прокуратурой города Балаково будет дана оценка действиям сотрудников «скорой помощи» и городской поликлиники, отмечают в надзорном ведомстве.