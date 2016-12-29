Четверг, 29 Декабря 2016 года
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25 жителей Кубани подхватили гонконгский грипп

Общество
Уровень заболеваемости в целом среди населения остается очень низким

Краснодар, 29 Декабря 2016, 09:08 — REGNUM  Эпидемия гриппа обходит Краснодарский край стороной. На прошлой неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионе по-прежнему находилась на неэпидемическом уровне. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора 29 декабря.

Так, в период с 19 по 25 декабря заболеваемость регистрировалась на уровне 12,7 на 10 тыс. населения. Это в 2,5 раза ниже эпидемического порогового уровня (32,1).

Из тех, кто все-таки подхватил инфекцию, больше трети — дети до 14 лет. Причем превышение недельных порогов заболеваемости отмечено только на трех территориях края — Щербиновский и Лабинский районы, а также в самой кубанской столице. Причем это относится только к жителям региона от 15 лет и старше.

В самом Краснодаре ситуация также стабильная. Ни в одной возрастной группе среди детей до 14 лет превышения эпидпорога не зарегистрировано.

Всего за прошлую неделю гриппом и ОРВИ заболели более 6 тысяч жителей Краснодарского края, 4 тысячи из которых — жители краевого центра. При проведении лабораторных обследований 256 обратившихся за медицинской помощью в 27 случаях диагностирован грипп А (Н3N2) (так называемый гонконгский) и в трех случаях грипп В. Все заболевшие не привиты против гриппа.

Все детские дошкольные и образовательные учреждения работают в штатном режиме.

Добавим, что в Краснодаре люди продолжают получать травмы из-за гололеда. Так, на прошлой неделе таких горожан оказалось 338. 19 случаев травматизма зарегистрировано на улице Ставропольской, в Музыкальном районе от гололеда пострадали 17 граждан, на Красной — восемь, еще шестеро — на улице Коммунаров.

Читайте ранее в этом сюжете: В Краснодаре выросло число травм из-за гололеда

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Грипп, ОРЗ
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