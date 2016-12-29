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Минздрав назвал виды рака, с которыми эффективно борется новый препарат‍

Общество
Препарат кардинально отличается от химиотерапевтических средств тем, что его действие не прекращается после отмены приема

Москва, 29 Декабря 2016, 08:51 — REGNUM  Новый российский препарат от рака эффективен при меланоме, раке почки, легкого, мочевого пузыря, головы и шеи, сообщил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой разработчиков лекарства — президента компании BIOCAD Дмитрия Морозова.

Сагалай уточнил, что данный препарат кардинально отличается от химиотерапевтических средств тем, что его действие не прекращается после отмены приема, поскольку он запускает иммунную реакцию, позволяющую бороться с раковой опухолью.

Таким образом, он дает шанс при терапии пациентам даже с самыми тяжелыми формами рака. Препарат под рабочим названием PD-1 проходит вторую стадию клинических испытаний, через год-полтора он может появиться в продаже.

Рак является одной из самых распространенных причин смерти в мире, в России онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности. В 2015 году число умерших от злокачественных новообразований составило 296 тыс., всего было диагностировано 589 тыс. случаев онкологических заболеваний.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака

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Онкологические заболевания
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