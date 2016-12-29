Проект новой маршрутной сети Челябинска вызвал вопросы и критику горожан

Челябинск, , 08:47 — REGNUM Разработанная институтом генплана и транспорта новая транспортная схема Челябинска предполагает увеличение доли электротранспорта и сокращение количества маршрутных такси. Однако степень проработанности представленного общественности проекта вызвала озабоченность экспертов и горожан, передает корреспондент ИА REGNUM.

Председательствующий на слушаниях заместитель главы города Владимир Алейников напомнил, что действующая маршрутная сеть была сформирована в 2010 году и не учитывает новых изменений. «В этом году мы подошли к обновлению генплана и маршрутной сети Челябинска. Многое в городе поменялось, появились новые районы. Старые предприятия, например, ЧТЗ, сократили производство, они уже не нуждаются в таком транспортном обслуживании, как раньше. А где-то, наоборот, появились новые заводы — «Конар», «Метран», и теперь людей нужно доставлять к этим точкам. Для этого и разрабатывается новая схема», — заявил Алейников.

Проект маршрутной сети общественности представил Петр Телицин, главный инженер проекта. Он сразу обозначил, что по техническому заданию существующую маршрутную сеть разрешили изменить не более чем на 20%, поэтому в целом проект не сильно отличается от того, что есть сейчас. Согласно схеме длину транспортной сети планируется увеличить на 22% (с 344 км до 420 км), количество остановок на 7,5% (с 480 км до 516 км). Пассажиропоток будет перераспределен в пользу электротранспорта: к 2022 году доля троллейбуса в пассажиропотоке вырастет с текущих 6,8% до почти 18%, доля трамвая возрастёт с 12,2% до 19,3%, доля автобусов большой вместимости поднимется с 10% до 21, 6%, доля автобусов средней вместимости составит 15,8%.

Доля автобусов малой вместимости, к которым относятся маршрутки, упадет с нынешних 70, 8% до 25,4%. Реализовать перераспределение планируется за счет наращивания подвижного состава и удаления дублирующих маршрутов. Количество троллейбусов вырастет со 150 до 219, трамваев — со 191 до 245, автобусов большой вместимости с 232 до 236, также появится 276 автобусов средней вместимости. Количество маршрутных такси планируется сократить с 1503 до 420. Соотношение между частным и муниципальным транспортом составит 60 к 40, в пользу частного транспорта.

«Проектом предполагается строительство новой трамвайной ветки по улице Овчинникова. К кардинальным изменениям троллейбусной сети относится и ее продление до Чурилово, а также прокладка новой ветки до улицы Академика Королева, где намечено строительство конечного узла. Ликвидируются 12 маршрутов, в том числе автобусных. Однако появятся и три новых. Один из них (№100) будет курсировать от поселка Западный (Залесье) до железнодорожного вокзала. Автобусный маршрут №47 соединит Чурилово и ЧМЗ», — сообщил Петр Телицин.

По словам присутствовавшего на слушаниях эксперта в области транспорта и логистики Якова Гуревича, представленный проект не является транспортной схемой, так как из-за дефекта технического задания отсутствует информация об интервалах и скорости движения, расписании движения. Также, по его словам, не учтена деятельность нелегальных перевозчиков, прибыль которых может достигать 7 млрд руб. По данным Гуревича, на сегодняшний день число нелегальных маршруток составляет 5−8 тыс. единиц, которые перевозят до 50% всего городского пассажиропотока. Муниципальный транспорт же перевозит в год до 80 млн человек при существующей потребности в 420 млн, — считает он.

«Для перевозки вдвое большего числа пассажиров потребуется увеличить муниципальный подвижной состав в 2,5 раза. Обойдется это в 15 млрд рублей, как минимум. Но источник финансирования непонятен», — добавил Яков Гуревич.

Доцент кафедры «Эксплуатации автомобильного транспорта» ЮУрГУ Николай Горяев отметил недостаток конкретики в презентации маршрутной сети, а также настороженность эксперта вызвало то, что представленная информация о пассажиропотоках никак не привязана к часам пик.

Депутат городской думы Константин Нациевский обратил внимание собравшихся на неудовлетворительное финансовое состояние муниципальных транспортных предприятий и самого подвижного состава. Своим предложением о необходимости передачи всей транспортной отрасли в руки муниципалитета депутат вызвал шквал аплодисментов. «Чем быстрее государство вернет транспорт под свой контроль, заберет из частных рук, тем лучше, — отметил Нациевский. — Уже были неоднократные попытки этот кризис преодолеть. Так вы купите сначала новый подвижной состав и снизьте ценник, сделайте проезд дешевле, чем в маршрутках. И все! И убирайте «мелкий» транспорт, там невозможно ни стоять, ни сидеть, и водилы — гонщики».

Замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников отметил, что все высказанные в ходе обсуждения предложения будут учтены. «Специальная комиссия продолжит работу в ускоренном темпе, и уже в январе 2017 года мы сможем ввести новый реестр маршрутной сети Челябинска, — уточнил чиновник. — Отмечу, что мы будем принимать или не принимать данный проект, руководствуясь действующим законодательством, которое полностью регламентирует исполнение этого вида работ».

Напомним, решение о создании новой маршрутной сети выдвинул, назначенный 26 сентября 2016 года главой управления муниципальным транспортом, Роман Болотов. Он сменил часто критикуемого, предыдущего начальника муниципального транспорта Олега Козлова, который кроме повышения тарифов на проезд в общественном транспорте Челябинска практически ничего не реализовал.

В плачевном состоянии городской транспорт Челябинска находится уже много лет, муниципальные транспортные предприятия имеют многомиллионные долги. В 1990-е годы в городе был взят курс на передачу сферы общественного транспорта в частные руки. На сегодняшний день доля муниципального общественного транспорта в столице Южного Урала составляет немногим больше 20%. Остальную долю занимают частные перевозчики, существенная часть которых нелегальна.