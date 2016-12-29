Число сирийских беженцев в Кабардино-Балкарии превысило 1400 человек

Нальчик, , 08:31 — REGNUM С начала военных действий в Сирии число граждан этой республики, желающих вернуться на историческую родину, в Кабардино-Балкарию, значительно возросло. Но поскольку республика не вошла в состав субъектов РФ, в которых утверждена государственная программа переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, сирийцам приходится оформлять только временное пребывание на территории региона.

«За период с 2012 по 2016 год оформлено 142 вида на жительство. 1451 гражданин Сирии находится в КБР», — приводит слова заместителя начальника управления по вопросам миграции МВД по КБР Аслана Каранашева РИА Кабардино-Балкария.

В ходе заседания правительственной комиссии по делам соотечественников было отмечено, что основной сложностью при оформлении временного проживания для граждан Сирии становится невозможность предоставления ими справок об отсутствии судимости, выданных правомочным органом Сирийской Арабской республики.

Читайте также по теме: В Кабардино-Балкарии нет условий для наплыва сирийских беженцев

В Кабардино-Балкарии приобретены первые дома для сирийских черкесов

Как сообщало ИА REGNUM, год назад в Кабардино-Балкарии проживали почти 850 выходцев из Сирии. Часть из них имели вид на жительство, другие получили разрешение на временное проживание, более 40 уже получили российское гражданство. В большинстве своем приехавшие из Сирии являются этническими черкесами, покинувшими историческую родину в результате Кавказской войны. Есть среди репатриантов также чеченцы, балкарцы, дагестанцы.