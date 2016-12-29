Воспитанников школ-интернатов Киргизии будут кормить на 96 рублей в сутки

Нормы питания в этой категории спецучреждений республики не обновлялись в течение последних 9 лет

Бишкек, , 08:04 — REGNUM Правительство Киргизии увеличило размер средств, выделяемых на питание 398 воспитанников школ-интернатов при средних специальных музыкальных и художественных школах, с 40 до 110 сомов (с 35 до 96 рублей) в день. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что существовавшие до настоящего момента нормы питания в художественных школах-интернатах общего типа действуют еще с 1 января 2008 года. «Они были определены исходя из возможностей бюджета, и не соответствуют натуральным нормам питания, необходимым для удовлетворения физиологических потребностей воспитанников образовательных организаций, в условиях роста цен на основные продукты питания», — подчеркнули в Аппарате правительства.

ИА REGNUM напоминает, что согласно информации экспертов Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), 13% живущих в Киргизии детей страдают от хронического недоедания.

Кроме того, по данным Организации объединенных наций, недостаточное питание является одной из основных причин задержки роста и развития, а также высокой заболеваемости и смертности среди детей, проживающих на территории этой среднеазиатской страны.

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