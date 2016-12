Актриса Дебби Рейнольдс пережила свою дочь Кэрри Фишер на один день

Вашингтон, , 07:46 — REGNUM Американская актриса и певица Дебби Рейнольдс, мать Кэрри Фишер, сыгравшей принцессу Лею в «Звездных войнах», ушла из жизни в возрасте 84 лет. Она скончалась от инсульта после экстренной госпитализации, передает Ассошиэйтед Пресс.

Кончину актрисы подтвердил ее сын Тодд Фишер. «Сейчас она с Кэрри, и наши сердца разбиты», — сообщил он.

Дебби находилась в Беверли-Хиллз, дома у своего сына, когда ей стало плохо. Как уточняет TMZ, вместе с Тоддом Дебби обсуждала организацию похорон своей дочери Кэрри, скончавшейся днем ранее.

Дебби Рейнольдс начала сниматься в кино в 1950 году. В основном, она играла в комедиях, самой известной из которых стал мюзикл «Поющие под дождем», где Дебби исполнила роль главной героини Кэти Селден. В этом мюзикле она также танцевала и пела. Другие известные картины с участием Рейнольдс — «Непотопляемая Молли Браун», «Поющая монахиня», «Развод по-американски».

Кроме того, знаменитыми стали песни в ее исполнении: «Aba Daba Honeymoon», «Tammy», «A Very Special Love», «Am I That Easy to Forget». В последние годы актриса жила рядом с дочерью. В 2016 году Рейнольдс была награждена почетной премией Американской академии кинематографических искусств и наук.

Напомним, 27 декабря от остановки сердца скончалась Кэрри Фишер, известная как принцесса Лея Органа из ряда эпизодов «Звездных войн». За несколько дней до этого 60-летней актрисе стало плохо во время перелета из Великобритании в США. После посадки ее доставили в больницу и подключили к аппарату жизнеобеспечения, однако ее состояние не улучшилось.

