Жители Пекина зарабатывают больше других граждан КНР

Пекин, , 07:02 — REGNUM Согласно статистике, опубликованной Пекинским университетом социальных наук, жители столицы КНР имеют самую высокооплачиваемую работу по сравнению с населением других городов Китая. Средняя зарплата пекинцев составляет 9835 юаней ($1,4 тыс.).

На второй строчке расположился Шанхай, жители которого зарабатывают в среднем 8692 юаня. На третьем — Шэньчжэнь с показателем в 8315 юаней. Среднемесячная заработная плата в 34 крупнейших городах КНР составила 7233 юаней, что на более чем на 200 юаней больше, по сравнению с предыдущим годом, пишет «Чжунго синьвэнь».

Более 46% вакансий в Пекине предусматривают финансовое вознаграждение в размере не менее 8 тыс. юаней. Самыми оплачиваемыми сферами названы консалтинг и операции с недвижимостью. Средняя зарплата работников данных сфер составляет около 12−14 тыс. юаней. Четыре из пяти самых оплачиваемых работ в столице КНР были связаны с IT-технологиями.