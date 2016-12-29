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64-летняя жительница КНР родила абсолютно здорового ребенка

Общество
Пожилая женщина установила новый рекорд среди возрастных рожениц

Пекин, 29 Декабря 2016, 06:46 — REGNUM  Комиссия здравоохранения и планирования семьи провинции Цзилинь сообщила о необычном случае, произошедшем в одном из родильных домов г. Чанчуня. Женщина в возрасте 64 лет благополучно родила полностью здорового ребенка.

Как было отмечено в заявлении, пожилая роженица забеременела с помощью ЭКО. Она с мужем решились на рождение ребенка из-за гибели единственного сына в конце 2015 г. В настоящий момент мама и младенец находятся под постоянным медицинским наблюдением, их жизни ничто не угрожает, пишет «Сина синьвэнь».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, еще один рекорд был установлен в августе 2016 г., когда беременная китаянка родила ребенка спустя 17 месяцев.

Читайте ранее в этом сюжете: Беременная китаянка установила мировой рекорд, нося ребенка 17 месяцев

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