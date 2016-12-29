Полиция Австралии изъяла крупнейшую партию кокаина в истории страны

На Таити и в городе Бруклин изъяты 1100 килограмм наркотика, на сумму $260 млн

Сидней, Австралия, , 06:21 — REGNUM Полиция Австралии отчиталась о спецоперации, в результате которой было изъято рекордное количество кокаина «в истории страны» — 1100 килограмм, на сумму $260 млн, передает Associated Press 29 декабря.

Первые 600 кг кокаина были изъяты в марте на Таити. Допрос «рыбаков» позволил выйти на вторую часть партии наркотика, и в прошедшие выходные полиция конфисковала еще 500 кг кокаина, который был найден на лодке в городе Бруклин, в 50 км к северу от Сиднея.

Известно, что в результате федерального расследования, которое длилось два с половиной года, арестованы 15 человек. Наркотическое средство перевозилось из Южной Америки и предназначалось для продажи в Австралии.

Последние дни оказались богаты на сообщения об «исторических» изъятиях наркотических средств от полиции государств Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря полиция Филиппин сообщила о своем «историческом рекорде» — в декабре в стране было изъято 890 кг метамфетамина, общая стоимость изъятых наркотических средств составляет $120 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: На Филиппинах изъяли крупнейшую партию метамфетамина за всю историю страны