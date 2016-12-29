Омск после губернаторского нагоняя начали активнее очищать от снега

В этом году Омскую область одолевают аномальные холода и сильные снегопады

Омск, , 06:07 — REGNUM С омских дорог с начала снегопадов вывезли более 190 тысяч кубометров снега. При этом было задействовано 360 единиц техники, часть из которой работала в две смены, сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области.

В текущем году в регионе фиксируются не только аномальные холода, но и сильные снегопады, которые затрудняют дорожное движение, отметили в облправительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее областные власти жестко раскритиковали организацию работ по уборке снега в городе. Губернатор Виктор Назаров поручил мэрии проработать этот вопрос и «немедленно навести порядок». «В итоге необходимые работы были выполнены во всех административных округах города», — отчитались в правительстве региона.

По данным департамента городского хозяйства Омска, работы проводились на улицах Дмитриева, Торговая, Серова, Лобкова, Романенко, Петра Осминина, 75-й Гвардейской бригады, 50 лет ВЛКСМ, Богдана Хмельницкого, Заозерной, Кемеровской, Сазонова, 24-я и 27-я Северная, Лермонтова, Федора Крылова, Масленникова, на проспектах Мира, Маркса, Комическом и на других дорожных объектах.

Всего с начала зимнего сезона с улиц Омска вывезли более 190 тыс. кубических метров снега. Плановые работы по зимнему содержанию улично-дорожной сети продолжаются, так как «снега в городе еще достаточно много».

Напомним, мэр Омска Вячеслав Двораковский, отвечая на вопрос губернатора, почему город не убирается, заявил, что состояние улиц «несравнимо лучше, чем в предыдущие годы». Ежедневно вывозится до 7 тысяч кубометров снега, отметил градоначальник. Однако губернатор усомнился в правдоподобности этих цифр, «учитывая реальное состояние дорог и улиц в городе».

Добавим, в этом году сильные снегопады пришли в Омске уже в октябре. Причем 6 октября в областном центре был перекрыт суточный максимум осадков за период метеорологических наблюдений с 1891 года, он составил 17,1 мм. Предыдущий суточный максимум был зарегистрирован 6 октября 1958 года — 5,8 мм.

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Также зимний сезон принес в Омскую область сильные холода. Например, аномально холодная погода на территории региона наблюдалась в день зимнего солнцестояния — 21 декабря. Днем температура воздуха опускалась до −27…−32 градусов. Ночью — до −35…−40. Сегодня, 29 декабря, в Омской области днем прогнозируется −9…−14 градусов, небольшой снег.

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