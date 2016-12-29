Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери

Певица и актриса Дебби Рейнолдс умерла на 85-м году жизни

Лос-Анджелес, США, , 05:52 — REGNUM Американская певица и актриса Дебби Рейнолдс, мать голливудской звезды Кэрри Фишер, скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 84 лет, передаёт журнал Variety.

Эту информацию изданию подтвердил сын актрисы. «Она хотела быть с Керри», — сказал он.

Ранее стало известно, что Дебби Рейнольдс была госпитализирована из дома в Беверли-Хиллз с сердечным приступом.

Дебби Рейнольдс известна своими ролями в таких фильмах, как «Поющие под дождём», «Телохранитель», «Уилл и Грейс».

Напонмим, 27 декабря в взрасте 60 лет скончалась дочь актрисы Кэрри Фишер, получившая известность благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в фантастической саге «Звёздные войны».

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