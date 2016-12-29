Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери
Лос-Анджелес, США, 29 Декабря 2016, 05:52 — REGNUM Американская певица и актриса Дебби Рейнолдс, мать голливудской звезды Кэрри Фишер, скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 84 лет, передаёт журнал Variety.
Эту информацию изданию подтвердил сын актрисы. «Она хотела быть с Керри», — сказал он.
Ранее стало известно, что Дебби Рейнольдс была госпитализирована из дома в Беверли-Хиллз с сердечным приступом.
Дебби Рейнольдс известна своими ролями в таких фильмах, как «Поющие под дождём», «Телохранитель», «Уилл и Грейс».
Напонмим, 27 декабря в взрасте 60 лет скончалась дочь актрисы Кэрри Фишер, получившая известность благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в фантастической саге «Звёздные войны».
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