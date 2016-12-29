Детсады и школы Приморья закрываются из-за вспышки гриппа

Эпидемический порог в одном из районов края превышен уже в 2 раза

Владивосток, , 05:31 — REGNUM В Приморском крае заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидемического порога на 13,8%, во Владивостоке — на 5,47%. Учитывая нарастающую динамику, уже приостановлена работа 148 детсадовских групп и 41 школьного класса. В четырёх случаях образовательные учреждения закрыты полностью. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

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Согласно последним данным, превышение эпидпорога в целом по Приморью наблюдается среди детей от 0 до 2 лет и от 3 до 6 лет. Наиболее сложная обстановка складывается в Пограничном муниципальном образовании, здесь эпидемический порог превышен на 30,7%, в Михайловском — на 28,6%, Ольгинском — 20,6%. В Кировском районе показатель завышен на 8%, в Уссурийском городском округе — 7,3%, Чугуевском районе — 6,5%.

В группе детей от 0 до 2 лет больше всего эпидпорог превышен в Михайловском районе — на 54,2%, Ольгинский — в 2 раза, Пограничный район — 49,8%, Кировский район — 47,5%, Дальнегорский — 23%, Лесозаводск — 18,1%, Кавалеровский район — 12,2%.

На 105,4% превышен эпидемический порог среди детей от 3 до 6 лет в Ольгинском районе Приморья, в Михайловском районе — 65%, Лазовском — 44,2%, Черниговский — 37,1%, Пограничный — 32,1%, Пожарский — 13,1%.

К настоящему времени полностью закрыты четыре детских сада. В 123 дошкольных учреждениях Приморья закрыты 148 групп, в 26 школах закрыли 41 класс.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за большого числа заболевших ОРВИ и гриппом детей школы начали закрывать и на Камчатке. Так, несколько дней до официальных каникул не дотянула средняя школа №33 — учреждение прекратило работу 27 декабря. Тем временем родители в болезни детей винят и педагогов, и чиновников: некоторые классы не закрываются на карантин даже при большом количестве заболевших.