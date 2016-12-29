Российские военные провели семь гуманитарных акций в Сирии

Жителям сирийских городов Алеппо, Латакия и Хомс передано в общей сложности около 11 тонн гуманитарной помощи

Москва, , 04:50 — REGNUM Российскими военными 28 декабря было проведено семь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Латакия и Хомс. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В частности, в пунктах временного размещения в районах Ансари, Арт-Аль-Сабаг и Жибрин города Алеппо мирным жителям было передано в общей сложности около 6,3 тонны гуманитарных грузов, в нескольких школах в районах Аль-Фуркан, Аль-Хамадия 4 и квартале «3000» — около 3 тонн.

В детском доме и детском отделении университетского госпиталя Тишрин в городе Латакия было передано около 0,6 помощи, в начальной школе в районе Загра города Хомс — около 1 тонны.

Для мирных жителей, покидающих восточные районы города Алеппо также продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Сообщается также, что соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий на сегодняшний день заключены с представителями 1077 населённых пунктов. Продолжаются переговоры о прекращении огня с полевыми командирами боевиков в провинциях Дамаск, Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 94 вооружённых формирования.