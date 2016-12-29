Четверг, 29 Декабря 2016 года
03:57:29 МСК

Ренессанс 90-х: трагедия с «Боярышником» — сплошное уголовное преступление

Общество
Экс-руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко о том, как искоренить проблему

Москва, 29 Декабря 2016, 03:29 — REGNUM  Трагедия с «Боярышником» хоть и страшная, но она очень проста в пресечении: это сплошное уголовное преступление и виновных нужно судить. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале Россия 1 заявил член комитета Госдумы РФ по образованию и науке, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Читайте также: Предъявлены обвинения 16 фигурантам дела о ядовитом «Боярышнике»

«То, что произошло, это даже не вершина айсберга. Одно из самых успешных производств в стране — это вот та субкультура, которая была в нашей стране в советское время, когда люди пили тройной одеколон. Она нашла своё катастрофическое развитие в том, что у нас появились три сегмента псевдоалкогольных напитков двойного назначения. Это товары бытовой химии: жидкость для разжигания костров, жидкость для чистки ковров и так далее. Второе — это так называемая парфюмерно-косметическая продукция. Третий сегмент, более традиционный, — маленькие пустырники, настойки боярышника, но это медицинский продукт», — обозначил депутат Госдумы РФ.

По мнению бывшего руководителя Роспотребнадзора, необходимо не только уровнять акцизы и запретить алкогольные продукты двойного назначения, но и закрыть технические заводы.

«В чём проблема — эта страшная отрасль выросла, и она сегодня в объёме общего потребления даёт огромную цифру», — заключил Геннадий Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого после гибели людей в Иркутске от употребления спиртосодержащего средства «Боярышник». В настоящее время 16 фигурантам дела предъявлены обвинения.

По данным на 28 декабря, в больницы Иркутска поступили 123 человека, предположительно отравившиеся метиловым спиртом. Из них скончались 77 человек, 11 пострадавших находятся в стационаре.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Алкогольные отравления
Главное сегодня
NB!
29.12.16
ИГИЛ призывает к новым «рождественским» терактам в Европе
БерлинГермания Террористические атаки «Исламского государства» Политика
NB!
29.12.16
Ренессанс 90-х: трагедия с «Боярышником» — сплошное уголовное преступление
МоскваРоссия Алкогольные отравления Общество
NB!
29.12.16
СМИ: Россия, Иран и Турция планируют поделить Сирию на зоны влияния
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
29.12.16
В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы
МоскваРоссия Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве Общество
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
NB!
29.12.16
Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани
КраснодарРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
29.12.16
Дмитрий БуяновВеликий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
МехикоМексика REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
28.12.16
Александр ШпунтИз ООН — в Корею: конец игры
СеулЮжная Корея Президентские выборы в Южной Корее Политика
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
МинскБелоруссия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
28.12.16
Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154
ПарижФранция Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
28.12.16
Виктория БабаеваПетербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
Санкт-ПетербургРоссия Автопром Экономика
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
МИД Белоруссии — США: Нас объединяет гораздо больше, чем разъединяет
МинскБелоруссия Белорусская "многовекторность" Политика
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
На проведение выборов президента РФ предполагается потратить 14,9 млрд руб
МоскваРоссия Выборы президента России-2018 Экономика
ещё главное