В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы

В новогоднюю ночь ожидается мокрый снег и нулевая температура

Москва, , 02:10 — REGNUM Морозная погода вернётся в Москву после наступления нового года, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, новогодняя ночь и первые дни 2017 года пройдут под влиянием атлантического циклона, однако затем в столицу с севера начнёт проникать арктический воздух.

Ночью 3 января столбики термометров опустятся до минус 6−8 градусов, а уже 4 января — до минус 17 градусов. Ночью 5 января температура будет опускаться до 20 градусов мороза, днём ожидается 12−17 градусов.

В последние дни уходящего года температура воздуха в ночные часы будет составлять не ниже минус 10 градусов, днём — минус 5 градусов.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается пасмурная погода с мокрым снегом. Температура воздуха при этом составит от 0 до плюс 2 градусов.