Четверг, 29 Декабря 2016 года
02:25:24 МСК

В новогодние праздники в Москву придут 20-градусные морозы

Общество
В новогоднюю ночь ожидается мокрый снег и нулевая температура

Москва, 29 Декабря 2016, 02:10 — REGNUM  Морозная погода вернётся в Москву после наступления нового года, сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, новогодняя ночь и первые дни 2017 года пройдут под влиянием атлантического циклона, однако затем в столицу с севера начнёт проникать арктический воздух.

Ночью 3 января столбики термометров опустятся до минус 6−8 градусов, а уже 4 января — до минус 17 градусов. Ночью 5 января температура будет опускаться до 20 градусов мороза, днём ожидается 12−17 градусов.

В последние дни уходящего года температура воздуха в ночные часы будет составлять не ниже минус 10 градусов, днём — минус 5 градусов.

В новогоднюю ночь в Москве ожидается пасмурная погода с мокрым снегом. Температура воздуха при этом составит от 0 до плюс 2 градусов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сводки погоды и мониторинг окружающей среды в Москве
Главное сегодня
NB!
29.12.16
Нетаньяху надеется, что Обама и Керри «больше ничего не успеют сделать»
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
29.12.16
Главой МИД Приднестровья останется министр Шевчука
ТираспольПриднестровье Выборы в Приднестровье Политика
NB!
29.12.16
МИД РФ: Карикатуры Charlie Hebdo — это «утрата человеческого достоинства»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
29.12.16
Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани
КраснодарРоссия Итоги 2016 года Общество
NB!
29.12.16
Дмитрий БуяновВеликий художник: большой поклонник Сталина, неудавшийся убийца Троцкого
МехикоМексика REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
28.12.16
«Контингент» на вынос, или Волки подкрались тихо
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Общество
NB!
28.12.16
Решение нефтегазового спора России и Белоруссии откладывается на 2017 год
МинскБелоруссия Газоснабжение стран ближнего зарубежья Экономика
NB!
28.12.16
Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154
ПарижФранция Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Общество
NB!
28.12.16
Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу
ДамаскСирия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Виктория БабаеваПетербургский автопром — 2016: «русский Детройт» увидел дно
Санкт-ПетербургРоссия Автопром Экономика
NB!
28.12.16
В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается
ОрелРоссия Проблемы региональных СМИ Общество
NB!
28.12.16
Модест КолеровЦирк для танцора: для МИД РФ государственная ответственность — «самопиар»?
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
ВладимирРоссия Коррупция Политика
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
МоскваРоссия Газодобыча и транспортировка газа Экономика
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMОткрытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Политика
NB!
28.12.16
Конкурс в ансамбль Александрова начнется после Нового года – Шойгу
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
ещё главное