Убийца мужа, помилованная президентом Франции, вышла на свободу

Париж, , 01:05 — REGNUM 69-летняя Жаклин Саваж, осужденная за убийство своего мужа и помилованная президентом Франции Франсуа Олландом, вышла на свободу, передает Associated Press 29 декабря.

Госпожа Саваж уже провела в тюрьме три года, известно, что сейчас она на свободе и «вернулась к семье».

Жаклин Саваж была приговорена к 10 годам лишения свободы за убийство — в 2012 году она нанесла смертельное ранение своему мужу, три раза выстрелив ему в спину из ружья. Однако за осужденную вступились феминистские и правозащитные организации Франции. Заявлялось, что женщина много лет являлась жертвой «домашнего насилия» со стороны мужа.

Данные заявления не были доказаны в суде, так как за 47-лет совместной жизни ни сама осужденная, ни две ее дочери, ни соседи ни разу не сообщали в полицию о «насилии» со стороны мужа госпожи Саваж. Тем не менее, правозащитники запустили информационную кампанию за освобождение Саваж, а также собрали 400 тысяч подписей под петицией в ее защиту.

Решение президента об амнистии Жаклин Саваж уже вызвало одобрение со стороны защитников прав женщин. Так, актриса Ева Дарлан, председателем Комитета поддержки Саваж, и адвокат осужденной Натанали Томасини назвали решение Олланда «сильным жестом», направленным по отношению «ко всем женщинам, ставшим жертвами насилия в семье».

Однако профессиональные юристы отнеслись к помилованию скептически. Так, президент союза французских магистратов Виржини Дюваль заявил, что Олланд принял «политическое решение… в угоду общественности и СМИ».

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