СМИ: В Афганистане женщину обезглавили за посещение рынка

Кабул, , 23:20 — REGNUM В Афганистане обезглавлена женщина, посетившая продуктовый магазин без сопровождения родственников мужского пола, сообщает Daily Mail.

По информации издания, расправа произошла в провинции Сари-Пуль, большая часть территории которой находится под контролем исламистов. Женщина, муж которой уехал из страны, пошла на местный рынок без сопровождения родственников мужского пола, что нарушает запрет местных сторонников радикального ислама. На близлежащей улице ее задержала группа вооруженных мужчин, которые убили женщину, отрезав ей голову.

По мнению губернатора провинции, женщину обезглавили боевики незаконных вооруженных формирований.

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