Бахрейнский правозащитник вышел из тюрьмы на час

Затем он снова был водворен в свою камеру

Манама, , 22:15 — REGNUM Крупнейший бахрейнский правозащитник, которого судят за обвинение властей в нарушении прав человека, был освобожден под залог после нескольких месяцев пребывания в местах лишения свободы, однако сразу же был арестован вновь, сообщает 28 декабря Reuters.

Набиль Раджаб, один из известнейших борцов за права человека в арабском мире, написал в своем твиттере, что он был освобожден в зале суда, а следующее заседание состоится 23 января.

Но час спустя прокурор Бахрейна заявил, что Раджаб будет оставаться под стражей, пока идет следствие по другому обвинению в «ложных слухах, подрывающих престиж королевства».

Напомним, Раджаб был арестован в июне 2016 года, после того как обвинил силы безопасности Бахрейна в применении пыток во время подавления акций протеста 2011 года.