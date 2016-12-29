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Пранкер и вожди: Счастливым можно быть только в дурдоме?

Общество
Проект «Люди России»
Владимир Кузнецов
Иллюстрация: Группа «Пранкер Вован (Владимир Кузнецов)» соцсети vk.com
Владимир Кузнецов

Ашот Погосян, 29 Декабря 2016, 09:06 — REGNUM  

ИА REGNUM представляет последний в уходящем году выпуск передачи «Люди России», героем которой стал небезызвестный пранкер Вован — Владимир Кузнецов.

Вован — один из самых успешных телефонных шутников России. Не имея актерского таланта и не пользуясь имитацией чужого голоса, а лишь созданием особой атмосферы, чувством ситуации, он умудрился разыграть Александра Лукашенко и Элтона Джона, Виталия Мутко и Анастасию Волочкову. Попадаясь на крючок, люди выдают те чувства и эмоции, которые общественности в другой ситуации не дано было знать.

Но, оказывается, обличая чужих демонов, пранкер Вован не изучал своих. «Счастье сиюминутно. В нашем мире быть полностью счастливым можно лишь в сумасшедшем доме. Долгое счастье граничит с шизофренией», — считает Владимир Кузнецов.

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regnum author Ашот Погосян
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Проект «Люди России»
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