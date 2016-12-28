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Три больницы Оренбуржья заплатят за смерть пациентки

Общество
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Больничная койка Больничная койка

Орск, Оренбургская область, 28 Декабря 2016, 22:07 — REGNUM  В городе Орске Оренбургской области три больницы заплатят за смерть женщины, которой не была оказана своевременная помощь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Советского районного суда.

ЧП произошло в мае-июне 2015 года. Женщина неоднократно обращалась за медицинской помощью в больницы города. Она жаловалась на покраснение и боли в области поясницы. Медики назначили ей амбулаторное лечение. 3 июня состояние женщины резко ухудшилось. Скорая помощь доставила её вначале в горбольницу №2, затем в узловую больницу на станции Орск ОАО «РЖД», а потом уже в городскую больницу № 1» Новотроицка. Там через два дня женщина скончалась.

Судмедэксперты пришли к выводу, что медики первой и второй больниц Орска и узловой больницы неверно оценили состояние пациентки и указали неправильный диагноз. Соответственно, неверным было и лечение, тьак как выставили неправильный диагноз и, как следствие, избрали неверную тактику лечения. Её можно было спасти, если бы диагноз был поставлен правильно.

Теперь больницы должны солидарно уплатить истцу 200 тыс. рублей. Кроме того, они оплатят и госпошлину, а также судебную экспертизу — 101 тыс. 008 рублей.

Медики не согласились с таким решением. Но Оренбургский областной суд признал его обоснованным, законным и справедливым.

Отметим, это не первое с начала года подобное решение. 5 октября Советский районный суд Орска постановил взыскать с «Городской больницы № 1» по 300 тыс. рублей в пользу женщины и её сына. Они из-за некачественной медицинской помощи потеряли своего супруга и отца. Сейчас это решение находится в процессе обжалования.

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Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
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