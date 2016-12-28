Среда, 28 Декабря 2016 года
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Дети Ямала собрали детям Сирии три миллиона рублей

Общество
На собранные деньги закуплены одежда и сладкие подарки

Салехард, 28 Декабря 2016, 21:31 — REGNUM  Дети Ямало-Ненецкого автономного округа при помощи родителей собрали для детей Сирии порядка трёх миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Акция прошла в рамках окружного проекта «Дети Ямала — детям Сирии!». Администратором сбора денег стал фонд «Сотрудничество Ямала».

На средства, которые удалось собрать, уже закуплены комплекты трикотажной одежды всех детских размеров, а также сладкие подарки. Всего сформировано 500 посылок.

Гуманитарная помощь уже доставлена в Екатеринбург и передана ответственным лицам министерства обороны России. В ближайшие дни груз будет доставлен детям Сирии.

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