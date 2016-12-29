Начался с протестов, закончился трагедией: 2016 год на Кубани

Краснодар, , 00:11 — REGNUM 2016 год принес Краснодарскому краю как взлеты, так и падения. Начался он с протестов. Жители Кубани, оставшиеся с 1 января, без льгот на проезд в общественном транспорте, вышли на улицы с требованием вернуть эту меру социальной поддержки. Сходы граждан прошли в Краснодаре и Сочи. Начавшись еще в конце декабря 2015-го, протестные настроения плавно перетекли в новый год. Решительно настроенные пенсионеры попытались донести свои чаяния не только до местной власти, но и до президента РФ. В обращении, принятом в адрес главы российского государства, кубанцы просили Владимира Путина сохранить льготы по проезду в городском транспорте.Читайте также: Лишённые льгот на проезд жители Краснодара ищут помощи у Путина

Пенсионеры Кубани добились возвращения льгот на проезд

В ситуацию вмешался губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он предложил вернуть льготный проезд не только вышедшим на пенсию кубанцам, но и всем остальным категориям граждан, которым ранее была предусмотрена эта льгота, чей доход не превышает двойного размера прожиточного минимума. Победа осталась за пенсионерами.

Фермеры идут!Однако это оказалось не единственной проблемой, за помощью в решении которой кубанцы намеревались дойти до самых верхов власти. Весной в самый разгар посевной кампании около сотни фермеров из девяти районов Краснодарского края заявили о намерении направиться на тракторах к президенту РФ Владимиру Путину Причиной демарша стали массовые злоупотребления и нарушения прав сельхозпроизводителей при аренде и оформлении земель. Жаловались фермеры и на участившиеся случаи рейдерских захватов участков и даже выращенного урожая при полном бездействии местных властей и правоохранительных органов.

Также по теме: Кубанские фермеры просят защитить их от рейдерских захватов земельФермеры Краснодарского края отменили тракторный пробег в Москву

В Москве требования фермеров услышали. На встречу с протестующими приехали представители Общероссийского народного фронта. После этого активисты решили отменить «поход на Москву». За решение проблемы активно взялись местные власти. Однако быстро вопрос уладить не удалось, и в августе фермеры вновь вернулись к своей идее о тракторном марше до столицы. С Кубани они выдвинулись, однако дошли только до Ростовской области. На сегодня у кубанских аграриев уже появился защитник их прав — омубдсмен. Кроме того, краевые власти создали независимую рабочую группу по вопросам соблюдения прав граждан на использование земель сельскохозяйственного назначения. Также администрация Кубани обратилась в федеральные органы исполнительной власти, чтобы внести изменения в закон «Об обороте земель сельскохозяйственного значения». Ряду фермеров удалось отстоять свои наделы в суде и выиграть спор с агрохолдингом.

Подробнее: И нашим, и вашим: Что примирит фермеров и агрохолдинги на Кубани?

Жизнь политическая

В политической жизни Краснодарского края произошло сразу несколько знаковых событий. Основное — кампания по выборам в Государственную думу РФ седьмого созыва. Она прошла без скандалов, сенсаций, спокойно. Победа кандидатов от «Единой России» в подавляющем большинстве округов была ожидаемой, в одном из округов победу одержали коммунисты. В итоге в нижней палате российского парламента Кубань представляют 17 парламентариев.

Подробнее: 17 депутатов от Кубани будут работать в Госдуме РФ

Так, в новый созыв федерального парламента от ЛДПР прошли два депутата, еще два — от КПРФ. Остальные — представители партии власти.

Читайте также: «Подмоченные» выборы на Кубани: явка превысила среднероссийский показатель

Также в сентябре жители региона выбрали новый состав депутатов Законодательного собрания края. Произошла и смена мэров в двух крупных городах региона — Краснодаре и Новороссийске. Бывшие градоначальники Владимир Евланов и Владимир Синяговский после победы на сентябрьских выборах перешли на работу в Госдуму РФ.

Новых руководителей выбирали по конкурсу. На кресло мэра кубанской столицы претендовали 16 человек. Победу одержал назначенный исполняющим обязанности в конце сентября Евгений Первышов. Он уже активно начал формировать свою команду, уволив двух заместителей. Сменился и управляющий делами администрации.Подробнее: Новый мэр Краснодара пояснил, за что уволил двух замовБуквально на днях — 26 декабря — в должность главы Новороссийска вступил Игорь Дяченко, также избранный большинством голосов депутатами местной думы по итогам конкурса. Важнейшей своей задачей на новом посту он видит сохранение преемственности власти и поддержку заданного курса развития города.

Рекордный урожай

На Кубани, несмотря на снижение отдельных социально-экономических показателей, в текущем году отличные результаты показала сельскохозяйственная отрасль. Аграриям удалось собрать 14,5 миллиона тонн зерна. Был побит и еще один рекорд. Впервые за последние 30 лет Кубань собрала миллион тонн риса.

Читайте также: Новые рекорды: кубанские аграрии намолотили 10 млн тонн зерна

Глава Кубани раскрыл секрет рекордного урожая риса

Высокими оказались и валовые сборы сахарной свеклы (+2583,4 тыс. тонн к уровню прошлого года), подсолнечника и картофеля.

Долги миллиардные

Краснодарский край по-прежнему оставляет за собой место лидера по объему государственного долга. На 1 декабря он превысил 147,789 млрд рублей. По этому показателю Кубани уступает даже Москва и Московская область. Почти половина от этой суммы — задолженности кредиторам из коммерческого сектора — около 65 млрд рублей. Остальное — бюджетные кредиты (почти 66,7 млрд рублей).

Читайте также: Кубань пока не способна сократить многомиллиардную сумму госдолга

Год был насыщен и события в спортивной, туристической и культурной сферах края. Регион уверенно и спокойно смотрел в Новый, 2017-й год. Ничего не предвещало беды…

Смерть и боль

Как гром среди ясного неба ранним воскресным утром пронеслась новость о трагической гибели самолета Минобороны РФ ТУ-154 в Сочи. 92 человека, среди которых 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, девять журналистов трех телеканалов, военные, восемь членов экипажа и Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, летели в Сирию, где планировался концерт-поздравление с Новым годом для российских военных на базе Хмеймим. Добраться туда им было не суждено…

Подробнее: В пропавшем Ту-154 находится Ансамбль песни и пляски имени Александрова

Обломки самолета нашли в акватории Черного моря. Поиски ведутся круглосуточно. Уже четыре часа спустя после крушения спасатели обнаружили и подняли тело первого погибшего. На сегодня найдено только 18. Бортовые самописцы специалисты уже начали расшифровывать. Версии вероятных причин крушения сужается.

Многие граждане восприняли трагедию как свою личную. Жизни сколько ярких, молодых, светлых людей оборвались в одну секунду. 26 декабря стал общероссийским днем траура по погибшем в авиакатастрофе ТУ-154. Цветы, свечи, слезы … и вечная память!