В Красноярске состоялось открытие ёлки на острове Татышев

Красноярск, , 19:20 — REGNUM Впервые в этом году остров Татышев в Красноярске стал территорией масштабных новогодних праздничных мероприятий. Именно здесь, на восточной части любимого места отдыха красноярцев, установили самую высокую ёлку Красноярска. В рамках юбилейного V фестиваля «Волшебный лёд Сибири», который проводится при активной поддержке благотворительного фонда Хазрета Совмена, был создан ледовый городок «Космическая тайна зимней сказки», участники семейных, молодежных и детских команд выполнили фигуры из снега и льда.

Награждение победителей состоялось сегодня, 28 декабря. В конкурсе среди детских команд первое место заняла команда «Волшебники» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18»), второе место — команда «Виктория» (МБУДО «Детская художественная школа №2»), команда «Снежинки» (МБУДО «Детская школа искусств №15») заняла третье место. Приз «За волю к победе» получила команда НОУ «Детский дом имени Хазрета Совмена».

Среди семейных сборных лучшей стала команда «Снежинка» (Лариса Кащеева, Виктор Кащеев, Ольга Кащеева, Анна Кащеева), второе место заняла команда «Кругловы» (Дмитрий Круглов, Борис Круглов, Владимир Круглов), третье — команда «Ивушка» (Татьяна Климова, Татьяна Бруй, Арина Климова).

В конкурсе среди молодежных команд лидером стала команда «Молодые зодчие СФУ» (Александр Третьяков, Юлия Петроченко), второе место присуждено команде «Дети солнца» (Нюргуяна Амыдаева, Николай Амыдаев), третье — команде «Выкрик» (Ревека Сабынина, Виктория Гончар). Специальный приз жюри завоевала команда «Архитекторы АФ 13−11» (Юлия Ильяненко, Ольга Пантелеева).

Александр Третьяков и Юлия Петроченко участвуют в фестивале-конкурсе уже третий год подряд, на этот раз молодые скульпторы заняли первое место: «Мы создали скульптуру «Природа-хранительница», посвященную Году экологии. В центре нашей композиции — девушка, которая символизирует собой природу. Своей работой мы хотели напомнить каждому, насколько важно ответственно относиться к окружающему миру».

На праздник, посвященный открытию новогодней красавицы, собралось порядка восьми тысяч красноярцев. Делясь своими впечатлениями, гости отмечали, что открытие городской ёлки на острове Татышев — это, действительно, начало новой городской традиции.

«Классно, что праздник — на большом острове Татышев! Очень красивые ледовые фигуры, по-настоящему праздничное настроение создано. Много места на парковке. Думаем, что главная ёлка Красноярска должна быть именно здесь», — отметила красноярка Марина.

«Мы приехали на автобусе с правого берега, а наши друзья — с левого. Здорово, что на острове можно и праздник посмотреть, и активно отдохнуть: покататься на коньках, на оленьих упряжках. Да и попить чай есть где!» — поделился впечатлениями Михаил.

В церемонии открытия ёлки на острове Татышев приняли участие губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов, председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.

Обращаясь к красноярцам, Виктор Толоконский отметил: «С огромной радостью поздравляю всех красноярцев с наступающим Новым годом. Я рад, что в этом году мы открываем ёлку на острове Татышев, там, где у нас много простора, где можно заняться спортом, где всем будет интересно. Я благодарю всех вас за добрые дела в уходящем году и желаю совершить много добрых дел в году наступающем. Счастья и любви, дорогие красноярцы!»

Подчеркивая важность сохранения и поддержания городских традиций, Эдхам Акбулатов сказал: «Верно говорят: душа города — в его традициях! Наступающий 2017 год — особенный в истории традиций Красноярска. Ровно 80 лет назад в нашем городе была вновь, после 15 лет забвения, установлена главная городская елка. На протяжении многих лет она, как и новогодние красавицы во всех районах города неотъемлемая примета долгожданного праздника. В этом году огни более чем пятисот елок озарили улицы и дворы Красноярска! Пусть зажженная сегодня ель на острове Татышев станет символом исполнения желаний всех красноярцев! Символом объединения горожан».

Кульминацией праздника стал фейерверк, который озарил остров Татышев и подарил улыбки всем участникам праздника.