В Орле пропал тираж газеты с критикой Потомского: полиция разбирается

Орел, , 19:00 — REGNUM В Орловской области — очередной скандал: из типографии пропал тираж номера газеты «Красная строка», в котором содержалась критика губернатора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О пропаже тиража газеты стало известно в конце прошлой недели. УМВД начало проверку, а теперь ситуацией заинтересовалась и прокуратура — как сообщили ИА REGNUM в региональном ведомстве, результаты проверочных мероприятий полиции взяты под контроль.

Главный редактор издания Юрий Лебедкин на пресс-конференции заявил о намерении добиваться полного расследования кражи тиража со стороны СКР и прокуратуры. По его словам, произошедшее — не «рядовая» кража, а «попытка цензуры и давления на журналистов, так как в номере содержался ряд критических материалов в отношении главы региона».

В общей сложности было похищено 9,2 тыс. экземпляров издания. 1,8 тыс. были вывезены из типографии ранее, и они дошли до читателей.

Лебедкин также напомнил журналистам, что в 2014 году номер «Красной строки» не вышел по распоряжению тогда исполняющего обязанности региона Вадима Потомского.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлой недели Вадим Потомский «засветился» еще в одном скандале. На совещании в правительстве региона он заявил: «Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет».

Местные журналисты тогда восприняли это заявление на свой счет, и Потомскому пришлось оправдываться. Он пояснил, что имел в виду не журналистов, а блогеров и «прочих комментаторов» в социальных сетях.

«Соврать для них ничего не стоит, то придумают, что меня якобы званий воинских лишили, и что мастер спорта я ненастоящий, то я иду на повышение, то, что меня и вовсе увольняют. Причем эти люди даже не понимают, что этим враньем мешают нашему же региону. Начитавшись этого бреда, инвесторы начинают сомневаться, а стоит ли вкладывать деньги в Орловскую область. И это, конечно, меня возмущает», — заявил тогда губернатор.

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