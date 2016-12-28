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Аксёнову не понравился новый логотип Крыма?

Общество
Глава Крыма заявил, что бюджетные деньги на логотип тратить было не нужно
Логотип Крыма Логотип Крыма

Симферополь, 28 Декабря 2016, 17:45 — REGNUM  Глава Крыма Сергей Аксёнов раскритиковал министерство курортов и туризма республики за трату бюджетных денег на туристический логотип и брендбук Крыма, ведь можно было провести конкурс на общественных началах. Об этом он заявил журналистам в Симферополе 28 декабря.

«На вкус и цвет товарищей нет, но я вчера сказал вице-премьеру, курирующему отрасль, Ларисе Николаевне Опанасюк, что такие проекты не реализуются за бюджетные деньги. Надо было просто конкурс объявить», — сказал Аксёнов.

По его словам, он поручил вице-премьеру Опанасюк придумать, как изменить ситуацию с брендом и логотипом. Сергей Аксёнов уверен, что архитектурные бюро и проектные организации спокойно бы поучаствовали в конкурсе «на общественных началах», то есть без денег, поскольку создание такого логотипа — вопрос репутации. А миллион рублей на это тратить не стоило.

«Говорят, это стоит обычно больше, но это бред. Надо было просто выставить все предложения, полученные от любых организаций, в интернет на голосование. Я поздно обратил внимание на эту ситуацию и министру сказал: категорически неправилен сам подход. На будущее гарантирую, ни один такой бренд ни за одну бюджетную копейку нарисован не будет».

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму представили логотип полуострова, который будет в дальнейшем использоваться для продвижения туристического бренда. Авторы получили за свою работу 1 млн рублей от министерства курортов и туризма Крыма. Пользователи соцсетей раскритиковали логотип за то, как выполнена буква «ы» в слове «Крым» — «какая-то она неуверенная», как будто вместо украинского «и» нарисовали — явный политический подтекст. После того, как брендбук к логотипу был опубликован на сайте министерства курортов и туризма Крыма, блогер и фотограф Сергей Анашкевич заявил, что авторы логотипа использовали в брендбуке его фотографии без разрешения. Через несколько дней блогер сообщил, что «все вопросы урегулированы».

То, как выглядит логотип, раскритиковали и дизайнеры. Так, Артемий Лебедев заявил: «Когда в логотипе территории используется карта, это первейший признак дизайнерской импотенции».

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