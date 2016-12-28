Во Франции задержан мужчина, готовящий теракт в новогоднюю ночь
Также на юго-западе Франции были задержаны двое других преступников
Париж, 28 Декабря 2016, 17:29 — REGNUM Полиция на юго-западе Франции арестовала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в новогоднюю ночь, сообщает 28 декабря Reuters.
Двое других, один из которых подозревается в подготовке нападения на полицию, были арестованы в другой спецоперации на юго-западе Франции, в Тулузе, сообщил источник.
Во Франции, Великобритании и Германии,
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
28.12.16
На экс-заместителя владимирского губернатора завели третье уголовное дело
NB!
28.12.16
Путин изменил формат новогоднего приема в Кремле из-за трагедии с Ту-154
NB!
28.12.16
Претензии Польши к «Газпрому»: «Варшава может остаться ни с чем»
NB!
28.12.16
Мария Захарова «ответила» на претензии ИА REGNUM
NB!
28.12.16
Открытое письмо ИА REGNUM главе МИД России Сергею Лаврову
NB!
28.12.16
«Город Дерибаса, Ахматовой, Ильфа, Утесова оказался под пятой национализма»
NB!
28.12.16
Политэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
NB!
28.12.16
Прогноз-2017: усиление России по всем фронтам
NB!
28.12.16
Ватикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
NB!
28.12.16
Оскорбление родины как борьба со скукой
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
NB!
28.12.16
С 2019 года «реверсного» газа из ЕС для Украины не будет: обзор энергетики
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
NB!
28.12.16
Global Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
NB!
28.12.16
Премьер-министр Японии: Мы больше никогда не будем вести войну
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
NB!
28.12.16
ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт