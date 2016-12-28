Во Франции задержан мужчина, готовящий теракт в новогоднюю ночь

Также на юго-западе Франции были задержаны двое других преступников

Париж, , 17:29 — REGNUM Полиция на юго-западе Франции арестовала мужчину, подозреваемого в подготовке теракта в новогоднюю ночь, сообщает 28 декабря Reuters.

Двое других, один из которых подозревается в подготовке нападения на полицию, были арестованы в другой спецоперации на юго-западе Франции, в Тулузе, сообщил источник.