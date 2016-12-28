В Эстонии – 26 690 защищенных государством памятников культурного наследия

При этом в список всемирного наследия ЮНЕСКО входят два из них

Таллин, , 17:07 — REGNUM

В Эстонии насчитывается 26 690 памятников культурного наследия, защищенных государством, из них большая часть (13 433) — церковная утварь, иконы, произведения живописного искусства. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 декабря, сообщили в министерстве культуры Эстонии со ссылкой на генерального директора Департамента защиты памятников старины Сийма Райе. По данным департамента, в Эстонии 6 655 археологических памятников и мест, включая места затопления судов, 1 269 исторических памятников: надгробных монументов, знаков и скульптур, под охраной государства.

К памятникам строительства и зодчества относятся 5 267 объектов, в том числе старинные здания, усадебные комплексы, парки и сады. Они составляют 0,7% всей недвижимости, зарегистрированной в Строительном регистре Эстонии. К охраняемым государством объектам относятся и 50 технических средств (автотранспорт, технические устройства и приспособления). В стране также насчитывается 12 крупных территориальных образований под защитой — в Таллине, Тарту, Пярну, Нарве, Вильянди, Раквере, Хаапсалу, Куресааре, Выру, Лихула, Пайде и Ребала.

Отмечается, что 25% памятников культурного наследия Эстонии находятся либо в плохом, либо в аварийном состоянии.

При этом к памятникам всемирного наследия ЮНЕСКО относятся лишь два культурных объекта в Эстонии: Старый город Таллина и Геодезическая дуга Струве (сеть из 265 триангуляционных пунктов, представлявших собой заложенные в землю каменные кубы с длиной ребра 2 метра, протяжённостью более 2820 километров от Балтийского до Черного моря. Создавалась в конце XIX-го века с целью определения параметров Земли, её формы и размера).