В 2016 году Германию покинет 55 000 нелегальных мигрантов

Что на 20 000 человек больше, чем в 2015 году

Берлин, , 17:01 — REGNUM Почти 55 000 мигрантов, которые не имеют право на получение убежища, добровольно покинут Германию в 2016 году, что на 20 000 больше, чем в 2015 году, сообщает 28 декабря Reuters.

«Это значительное увеличение в сравнении с прошлым годом», — заявил представитель министерства внутренних дел Гарольд Нейман на пресс-конференции.

«Мы приветствуем рост таких показателей. Всегда предпочтительней, чтобы люди уезжали добровольно, вместо того, чтобы их депортировали», — добавил он.

Представитель министерства финансов в свою очередь заявил, что правительство выделит до 150 миллионов евро в 2017 году, чтобы поддержать усилия, побуждающие людей добровольно покидать Германию.

В последние месяцы Германия ужесточила свою миграционную политику, так как возникли серьезные беспокойства после того, как с начала 2015 года в строну въехало более 1,1 миллиона человек с Ближнего Востока. К чему следует добавить серию террористических актов, последним из которых было убийство 12 человек на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря.