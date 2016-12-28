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В Пскове увековечат память погибших в концлагере «Шталаг-372»

Общество
На его месте планируется создать мемориальный музей и ограничить жилую застройку на этой территории

Псков, 28 Декабря 2016, 16:46 — REGNUM  В Пскове появится мемориальный музей «Шталаг-372» — в память о военнопленных, погибших в концлагере в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, такое решение было принято сегодня, 28 декабря, на заседании общественного совета по культурному наследию при главе региона Андрее Турчаке.

Проект сохранения и мемориализации территории лагеря военнопленных «Шталаг-372» в Пскове представил директор фонда «Достоверная история» Юрий Алексеев. По его словам, стала доступна немецкая аэрофотосъемка 1943 года. Сам мемориальный комплекс предлагается открыть в сохранившейся конюшне лагеря, которую предварительно необходимо перенести в другое место.

По имеющимся данным, в лагере погибло 75 тысяч военнопленных. Они умерли от нечеловеческих условий содержания: голода, болезней и побоев. Захоронение тел происходило прямо на территории лагеря.

При этом, как заметили общественники, на месте одного из захоронений уже построены жилые дома. Они обратились к власти с просьбой ограничить жилую застройку на территории бывшего концлагеря.

Для этого администрации Пскова поручено определить границы территории бывшего концлагеря и внести эти сведения в генеральный план и правила землепользования и застройки Пскова. Кроме того, с собственником земельного участка — Министерством обороны РФ — решено проработать вопрос содержания и уборки территории. Вопрос использования территории концлагеря будет рассмотрен на общественных слушаниях, которые планируется провести 20 февраля 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема увековечения памяти советских военнослужащих, погибших в концентрационном лагере «Шталаг-372», остро встала ещё в 2006 году, когда на территории массового захоронения началось строительство жилых домов. Тогда при подготовке котлованов были обнаружены человеческие останки, часть которых удалось перезахоронить. Однако вопрос дальнейшего использования земельного участка бывшего концлагеря оставался открытым до сих пор.

Отметим, что в Пскове в годы Великой Отечественной войны действовали концлагеря «Шталаг-372», «Гулаг-375», а также концлагеря в Крестах и Песках, где было уничтожено более 300 тысяч человек. Из Псковской области более 106 тысяч человек было угнано в фашистскую неволю, более 13 тысяч из них — дети.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковские депутаты: На месте массового захоронения узников концлагеря нельзя строить дома

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Сохранение памяти о Великой Отечественной войне
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