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В Латвии будут штрафовать за вождение автомобиля с иностранными номерами

Общество
Полиция сможет наложить штраф до 400 евро

Рига, 28 Декабря 2016, 16:32 — REGNUM   С 1 января 2017 года, если водитель машины с иностранными номерами окажется жителем Латвии и за иностранные номера не заплачен соответствующий налог, полиция сможет применить штраф к автоводителю в размере от 140 до 400 евро, сообщает портал Pietiek.com.

Как заявили в Государственной полиции, применять штраф позволяет недавно принятая правительством и одобренная Сеймом норма закона, согласно которой владелец машины с иностранными номерами имеет право передвигаться по территории Латвии, только уплатив соответствующий налог. Налог составляет 10 евро в день, или 1000 евро в год.

Стоит добавить, что плата за регистрацию автомобиля в соседних странах ниже, чем в Латвии, в связи с этим, многие жители регистрируют свои транспортные средства в другом государстве, чаще всего в Эстонии. Этот факт беспокоит латвийских налоговиков, поэтому они придумали решение проблемы.

Также в полиции добавили: «Согласно закону, нет разницы, зарегистрирована ли машина на имя иностранца или на имя жителя Латвии». Так, например, если после вечеринки, где выпивали алкоголь, непьющий житель Латвии садится за руль зарегистрированной в Эстонии машины, которая принадлежит эстонцу, то также придется платить штраф, подтвердили в Госполиции.

В Министерстве сообщения Латвии пояснили, что в настоящее время закон предусматривает, что лицу, являющемуся гражданином, негражданином Латвии или имеющему вид на жительство, запрещено водить на дорогах Латвии зарегистрированный в иностранном государстве автомобиль, кроме исключительных случаев. Для этого в Дирекции безопасности дорожного движения нужно получить разрешение на участие в дорожном движении. Новый законопроект изменит этот порядок, так как он предусматривает, что указанные категории лиц смогут участвовать в дорожном движении в Латвии на автомобилях классов M1 и N1, если платят налог за эксплуатацию транспортного средства в соответствии со временем использования автомобиля.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Сейм принял поправки предусматривающие, что за разрешение ездить в Латвии на зарегистрированной за границей автомашине, необходимо будет уплатить налог. Так, налог за одни сутки составит 10 евро, за месяц — 250 евро, за полгода — 600 евро, за год 1000 евро. Планируется, что за счет нового налога в 2017 году в бюджет поступит 6,4 млн евро.

Читайте ранее в этом сюжете: В Латвии повысили налог на эксплуатацию транспортного средства

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