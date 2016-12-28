Посол РФ в Латвии: «Только уроды могут глумиться над погибшими»

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«Только уроды человечества могут себе позволить на крови глумиться над памятью погибших людей», — заявил посол России в Латвии Александр Вешняков. Так он прокомментировал реакцию той части интернет-пользователей на авиакатастрофу в Сочи, которая порадовалась гибели людей, сообщает портал Mixnews.lv.

«Радоваться гибели людей — это кощунственно, и только своего рода уроды человечества могут себе такое позволить. Мы знаем, что далеко не все принимают позицию России по многим вопросам в международной политике, но в моей голове не укладывается, что несогласные с политикой России начинают на крови глумится над памятью погибших людей», — заявил дипломат.

При этом Вешняков не считает правильным вводить уголовное наказание или лишать гражданства тех, кто глумится над трагедией, как того требует часть общественности.

«Лично я считаю, что при помощи законов проблему не решить. Меня и многих других подобные высказывания сильно обидели, но я надеюсь переболеть это кощунство и укрепиться в результате этого», — отметил Вешняков.

Он также выразил благодарность всем латвийцам, которые выражают России свои соболезнования.

«Спасибо всем, кто в эти трагичные для нас дни несет цветы и свечи к зданию посольства России в Латвии, спасибо за солидарность и за скорбь вместе с нами. Это тяжелая утрата, очень тяжелая», — сказал Вешняков.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

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