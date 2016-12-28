В Новгородской области обучили первых 10 «возрастных врачей»

К 2020 году в регионе намерены подготовить 30 специалистов в области гериатрии

Цитата из к/ф «И жизнь, и слёзы, и любовь». Реж. Николай Губенко. 1983. СССР

Великий Новгород, , 16:13 — REGNUM В Новгородской области право на работу по профилю «гериатрия» (профилактика и лечение болезней старческого возраста) получили 10 врачей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, планируется, что к 2020 году таких специалистов в регионе будет уже 30.

С их помощью в Новгородской области намерены на 23% снизить помещение пожилых граждан в дома престарелых, сократить количество и длительность госпитализаций.

Дополнительную специализацию врача-гериатра терапевты из Великого Новгорода, Старой Руссы, Боровичей и Валдая получали с октября нынешнего года, пройдя курс в 504 учебных часа в клиническом госпитале ветеранов войн, где создан региональный гериатрический центр. «Темы обучения охватывали полный спектр вопросов гериатрии: особенности течения и осложнения различных заболеваний у пожилых, профилактика болезней, деменции, анемии и другое», — пояснили в пресс-службе департамента здравоохранения Новгородской области.

Главным гериатром Новгородской области стал начальник клинического госпиталя ветеранов войн Эдуард Григорьев.

Отметим, что, согласно прогнозам Росстата, к 2021 году доля пожилых граждан в России в общей численности населения достигнет 26,7% (39,5 млн человек). По данным Новгородстата, в регионе ожидается существенное увеличение числа жителей в возрасте 65 лет и старше к 2031 году — до 22,2% в общей численности населения области. К началу 2017 года доля пожилых людей в Новгородской области увеличится уже до 16,9%.

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